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El Gobierno nacional autorizó nuevos cuadros tarifarios para el mes de junio. Las empresas prestatarias aplicarán un aumento del 2,81% en las facturas de gas y del 1,5% en las de electricidad.

La decisión oficial se conoció tras el pedido de las compañías del sector para ajustar sus esquemas de costos. De esta manera, el incremento en el gas se ubicará por encima de la inflación de mayo, estimada por debajo del 2,6%.

En el caso de la energía eléctrica, el ajuste se mantiene por debajo de dicha referencia. Sin embargo, el impacto final en los hogares estará sujeto a las determinaciones que tomen los entes reguladores provinciales.

Desde el Ejecutivo nacional decidieron moderar la velocidad de la quita de subsidios. El objetivo es intentar frenar la escalada inflacionaria en los servicios básicos de red.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los subsidios alcanzaron el 0,16% del PBI en el primer trimestre. El 75% de esos fondos se dirigieron al sector eléctrico y el 22% al gas natural.

Zona Fría

La suba llega en un momento crítico por la fuerte puja legislativa sobre la quita de la Zona Fría. Este beneficio es vital para la Patagonia, donde las bajas temperaturas obligan a consumos elevados. La eliminación de este régimen impactará de lleno en el bolsillo de los santacruceños, sumándose a los aumentos ya autorizados por Nación.

La diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, fue entrevistada por LU12 AM680 los alcances de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados. Advirtió que la iniciativa introduce “modificaciones profundas al Régimen de Zona Fría (Ley 27.637)“ y alertó sobre el fuerte impacto económico que sufrirá la Patagonia si se convierte en ley en el Senado.

La legisladora expresó su preocupación por el momento en que se implementan los cambios en los subsidios, marcados por la pérdida del poder adquisitivo y las recientes subas en los servicios públicos. “Estamos todos con niveles de angustia, de bronca, porque la plata no alcanza” y calificó a la iniciativa oficial que ya obtuvo media sanción en Diputados como “un proyecto cruel, porque se hace en un momento donde la gente económica y socialmente está muy mal y porque además estamos a días de que llegue el invierno”.