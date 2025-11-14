Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, Manuel Adorni apuntó directamente contra Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, al criticar el llamado a paro del sindicalista. Según Adorni, Aguiar convocó a la medida sin siquiera haber leído el proyecto de “modernización laboral”, que aún no fue presentado oficialmente. “No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley”, insistió el jefe de Gabinete.

Adorni también recordó que Aguiar había asegurado que su objetivo es generar una “crisis” al Gobierno del presidente Javier Milei, y respondió con ironía: “Bueno, suerte con ello”.

Asimismo, el jefe de Gabinete defendió el proyecto de modernización laboral como parte de la visión del Gobierno para mejorar el sector formal: “Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este”.

Luego, Adorni recordó que Aguiar afirmó que trabaja para generarle una “crisis” al gobierno del presidente Javier Milei. “De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello”, arremetió Adorni.

“Si hay un Gobierno que está trabajando en revertir el lamentable estado del sector formal en la Argentina, es este, el del Presidente Javier Milei. Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa”, agregó.

También puso paños fríos a la discusión laboral y tributaria, con foco en el monotributo: “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”.