El Gobierno de Javier Milei puso en marcha este viernes el Programa de Gestión de Demanda de Energía, que habilita a grandes usuarios y distribuidoras a vender electricidad o reducir su consumo en los momentos críticos del sistema eléctrico.

La resolución 379/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, establece que la adhesión será voluntaria, programada y remunerada, con el objetivo de evitar saturaciones en la red y mitigar cortes de luz durante las olas de calor, especialmente en el AMBA y el Litoral.

El plan alcanza a Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Menores (GUME) y de las Distribuidoras (GUDIS) que consuman más de 300 kW y cuenten con medidores inteligentes para registrar su demanda horaria.

Quienes se sumen como Usuarios Adherentes podrán ofrecer reducciones de carga que serán evaluadas por el Organismo Encargado de Despacho (OED), según las necesidades del mercado eléctrico.

Además, se habilitará la participación de usuarios residenciales y comercios en esquemas de eficiencia energética, con compensaciones económicas por su aporte.

Desde Energía remarcaron que este sistema ya funciona en otros países como Estados Unidos y el Reino Unido, con resultados positivos en la reducción de la demanda y en el ahorro de recursos.