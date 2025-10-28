Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó este martes el pago de un nuevo bono de $70.000 que se abonará durante noviembre a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo “mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios y evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra frente a la inflación”.

El refuerzo previsional, que se viene otorgando desde enero de 2024 por decisión del Poder Ejecutivo, apunta a compensar los desfasajes generados por la actualización de la movilidad jubilatoria, especialmente para quienes perciben los ingresos más bajos.

Según el texto oficial, los jubilados y pensionados que cobren un haber igual o inferior al mínimo recibirán el bono completo, mientras que quienes superen ese monto accederán a una suma proporcional hasta alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

Desde la ANSES aclararon que el pago no será remunerativo, no tendrá descuentos y no se computará para el acceso o cálculo de otros beneficios.

En paralelo, durante octubre se aplicó un aumento del 1,8% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según el índice de inflación del INDEC. Para noviembre, el incremento se calculará con base en la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, lo que elevaría la jubilación mínima a $333.150,65 y la máxima a $2.241.788, sin incluir el refuerzo adicional.