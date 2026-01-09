Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional dispuso una medida de congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Argentina, según informó este jueves la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial.

La decisión se tomó a partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior y en el marco de una investigación local desarrollada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que integra la Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina. De acuerdo al comunicado, se reunieron “elementos suficientes” para avanzar con la medida.

Desde el Ejecutivo señalaron que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó este fenómeno como uno de los objetivos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y remarcaron que son pocas las jurisdicciones a nivel mundial que adoptaron congelamientos de activos de estas características.

El comunicado difundido por el Gobierno Argentino este viernes 9 de enero.

En ese contexto, el Gobierno destacó que la medida representa un precedente de relevancia internacional y constituye la primera acción de este tipo aplicada en Latinoamérica, en cumplimiento de los estándares internacionales y dentro de las facultades conferidas a la UIF por la normativa vigente.

Según el comunicado, la decisión responde a una política orientada a concentrar los recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional, con el objetivo de proteger la integridad del sistema económico y financiero.

Finalmente, el presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, y aseguró que el sistema financiero argentino no será utilizado como herramienta para el desarrollo ni la consolidación de estructuras criminales.