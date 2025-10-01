Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei decidió postergar la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que estaba prevista para este 1° de octubre. De esta manera, los aumentos en el precio de la nafta y el gasoil recién se aplicarán desde el 1° de noviembre de 2025.

La disposición quedó oficializada mediante el Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

La medida alcanza a impuesto a los combustibles líquidos e impuesto al dióxido de carbono. Ambos tributos impactan directamente en el precio de la nafta súper, nafta virgen y gasoil, por lo que su actualización se traduce en incrementos en los surtidores.

Según lo expresado en los considerandos del decreto, la decisión se enmarca en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

El Gobierno buscó frenar una suba inmediata que hubiera repercutido en los precios de los combustibles y, en consecuencia, en la inflación.

La ley establece que los impuestos a los combustibles deben actualizarse trimestralmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Sin embargo, al igual que administraciones anteriores, el Ejecutivo decidió diferir la aplicación de estos aumentos mediante decretos para moderar su impacto en el bolsillo de los consumidores.

El organismo encargado de fijar los ajustes es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía, aunque su aplicación efectiva queda sujeta a las decisiones del Poder Ejecutivo.