Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno promulgó este martes las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

A través de los decretos 759 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso que ambas normas -aprobadas por ambas cámaras pese al veto del presidente Javier Milei– quedan “en pausa” hasta definir su financiamiento.

El texto cita el artículo 5 de la Ley 24.629, que establece que toda ley con gasto debe prever su fuente de financiamiento y, si no lo hace, “su ejecución quedará suspendida”.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente busca asegurar el sostenimiento de las universidades públicas y la actualización automática del presupuesto según la inflación medida por el INDEC. También ordena un control externo de la Auditoría General de la Nación y autoriza al Ejecutivo a adecuar las partidas universitarias al 1° de enero de 2025, sin afectar la coparticipación ni los aportes del Tesoro.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica declara la emergencia sanitaria por un año y dispone la asignación prioritaria de recursos para hospitales, insumos, medicamentos y personal esencial. Además, exime del impuesto a las ganancias al personal de salud que realice guardias o tareas críticas, y reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.

La norma también crea una comisión de seguimiento y evaluación integrada por legisladores, el Ministerio de Salud, el COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría, que presentará informes trimestrales.

Mientras tanto, el Hospital Garrahan anunció una movilización hacia la residencia presidencial el próximo sábado, en reclamo por la falta de fondos y la demora en la aplicación de la ley.