El Gobierno argentino recomendó este viernes a la ciudadanía evitar viajes a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida” en ese país.

“Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”, señaló la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”.

La advertencia oficial se difundió en un contexto de versiones sobre una eventual intervención de Estados Unidos en la isla, luego de la incursión militar en Venezuela a comienzos de enero que derivó en la caída del presidente bolivariano Nicolás Maduro.

En paralelo, el Grupo de Puebla —integrado por expresidentes y referentes del progresismo regional— denunció que el mandatario estadounidense, Donald Trump, “impone un bloqueo total al suministro de combustible a Cuba”.

“Esto es coerción, castigo colectivo y violación del derecho internacional. Desde el Grupo de Puebla rechazamos esta medida y defendemos la soberanía, el multilateralismo y el respeto entre Estados”, expresaron.