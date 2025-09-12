Your browser doesn’t support HTML5 audio
El gobierno nacional aprobó cambios en el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, disminuyendo la obligatoriedad para determinados animales y generando un ahorro estimado de US$ 20 millones anuales para el sector ganadero. La medida se oficializó este viernes mediante la Resolución 711/25 publicada en el Boletín Oficial.
Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la medida apunta a “evitar la vacunación de ejemplares que ya recibieron varias dosis o que están próximos a faenarse, reduciendo los costos para las familias argentinas”.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) valoró la decisión: “El diálogo con el Gobierno se traduce en medidas que mejoran la producción del campo y disminuyen sus costos”, señalaron desde la entidad.
El gobierno explicó que la adecuación de la vacunación responde a la situación epidemiológica del país. Desde 2006 no se registran casos de fiebre aftosa, manteniendo la categoría de Zona Libre con vacunación al norte de los ríos Barrancas y Colorado. Los controles de SENASA no detectaron circulación viral.
Las vacunas actuales garantizan inmunidad de seis meses en animales primovacunados y de un año en revacunados, permitiendo a los productores ajustar la estrategia según las necesidades de manejo de los rodeos.
