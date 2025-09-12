Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional aprobó cambios en el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, disminuyendo la obligatoriedad para determinados animales y generando un ahorro estimado de US$ 20 millones anuales para el sector ganadero. La medida se oficializó este viernes mediante la Resolución 711/25 publicada en el Boletín Oficial.

Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la medida apunta a “evitar la vacunación de ejemplares que ya recibieron varias dosis o que están próximos a faenarse, reduciendo los costos para las familias argentinas”.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) valoró la decisión: “El diálogo con el Gobierno se traduce en medidas que mejoran la producción del campo y disminuyen sus costos”, señalaron desde la entidad.

El gobierno explicó que la adecuación de la vacunación responde a la situación epidemiológica del país. Desde 2006 no se registran casos de fiebre aftosa, manteniendo la categoría de Zona Libre con vacunación al norte de los ríos Barrancas y Colorado. Los controles de SENASA no detectaron circulación viral.

Las vacunas actuales garantizan inmunidad de seis meses en animales primovacunados y de un año en revacunados, permitiendo a los productores ajustar la estrategia según las necesidades de manejo de los rodeos.