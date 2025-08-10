El homenaje del Gobierno por el Día de la Fuerza Aérea Argentina: “Defendiendo los cielos de la Patria” Desde la Casa Rosada compartieron un video para conmemorar el 113º aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, recordando la creación de la Escuela de Aviación Militar en El Palomar en 1912. Conoce el rol estratégico que cumple esta fuerza en la defensa nacional y la protección del espacio aéreo argentino.

El 10 de agosto se conmemora en Argentina el Día de la Fuerza Aérea, una fecha que recuerda el nacimiento formal de la aviación militar en el país. Este día es un homenaje a la creación de la Escuela de Aviación Militar en 1912, el primer organismo estatal dedicado a la formación de pilotos militares, que sentó las bases para el desarrollo de una fuerza aérea autónoma y organizada.

Desde la Casa Rosada destacaron la importancia de la fuerza con un video conmemorativo y escribieron: “Este 10 de agosto conmemoramos el 113º aniversario de la gloriosa Fuerza Aérea Argentina, en homenaje a la creación de la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, en 1912. Rendimos homenaje a quienes dieron y dan su vida defendiendo los cielos de nuestra Patria. ¡No hay quien pueda!”

¿Cuál es la importancia de la Fuerza Aérea Argentina?

La Fuerza Aérea Argentina juega un rol indispensable en la defensa nacional y en la protección del espacio aéreo argentino. Su misión principal es mantener la vigilancia constante y el control del espacio aéreo para disuadir y neutralizar cualquier amenaza externa que pueda afectar la soberanía del país.

Además de su función defensiva, esta institución es clave en la gestión y desarrollo de la infraestructura aeroespacial, la capacitación continua de su personal, y la investigación en tecnologías aeronáuticas. Así, no solo protege el territorio nacional, sino que también contribuye al avance tecnológico y al fortalecimiento de las capacidades operativas de Argentina.

El origen del 10 de agosto como Día de la Fuerza Aérea

La elección del 10 de agosto se debe a la creación en 1912 de la Escuela de Aviación Militar, que formó a los primeros aviadores argentinos y marcó el inicio formal de la aviación militar en el país. En 1954, el brigadier mayor Juan Ignacio San Martín, ministro de Aeronáutica, propuso conmemorar esta fecha como homenaje fundacional, iniciativa que fue aceptada por el presidente Juan Domingo Perón.

Funciones actuales de la Fuerza Aérea Argentina

La Fuerza Aérea no solo se encarga de la defensa aérea, sino que también apoya a otras fuerzas armadas en operaciones conjuntas, misiones de seguridad interna, rescate, ayuda humanitaria y transporte de personal y materiales, tanto dentro del país como en el extranjero.

Además, la institución mantiene y opera bases aéreas, implementa programas avanzados de entrenamiento, y desarrolla tecnologías aeronáuticas para mantener una capacidad operativa acorde a las demandas de la defensa nacional.