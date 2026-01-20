Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fundación Favaloro puso en funcionamiento un nuevo resonador magnético Philips MR 5300 con tecnología BlueSeal, un equipo de alta complejidad que mejora la precisión diagnóstica, reduce los tiempos de estudio y amplía el acceso a resonancias magnéticas para toda la comunidad, sean o no pacientes habituales de la institución.

El nuevo resonador ya se encuentra operativo en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes y permite realizar prácticamente todo tipo de estudios por resonancia magnética con cobertura de una amplia variedad de obras sociales y prepagas.

“El objetivo es que más personas puedan acceder a un diagnóstico preciso, en menos tiempo y con mayor comodidad”, explicó el Franco Marinucci, Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Fundación.

Inteligencia Artificial y tecnología BlueSeal

Según detalló, el equipo incorpora inteligencia artificial que optimiza la adquisición de imágenes de alta calidad, se reduce el tiempo de los pacientes en el equipo y permite aumentar la cantidad de estudios diarios.

El servicio funciona actualmente de lunes a viernes de 8 a 22, y sábados, domingos y feriados de 8 a 20. Desde la institución adelantaron que los horarios se ampliarán progresivamente para responder al crecimiento de la demanda y brindar atención a un mayor número de pacientes.

Uno de los diferenciales del nuevo resonador es la tecnología BlueSeal. A diferencia de los equipos tradicionales, que requieren reabastecimiento constante de helio -un recurso natural finito-, este sistema utiliza un imán sellado que contiene el helio dentro del magneto. Esta innovación lo convierte en una solución más sustentable y amigable con el medioambiente, sin resignar rendimiento ni calidad diagnóstica.