El INDEC publicará este jueves los nuevos indicadores de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2025. La expectativa oficial y académica es que el índice muestre una baja y se ubique cerca del 30% de la población, lo que representaría una mejora respecto a los últimos registros.

En su medición previa, correspondiente al segundo semestre de 2024, el organismo informó que la pobreza alcanzó el 38,1%, lo que equivalió a casi 18 millones de argentinos, mientras que la indigencia se ubicó en el 8,2%. Ese registro había mostrado un retroceso frente al 52,9% del primer semestre de 2024.

Otros centros de investigación ya proyectaron una caída significativa. El nowcast de pobreza elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, estimó una tasa de 31,1% para el semestre marzo-agosto de este año. En la misma línea, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA reflejó que en el primer trimestre el 31,5% de la población estaba bajo la línea de pobreza, mientras que el 6,9% en la indigencia. Según esta medición, unas 15 millones de personas son pobres y 3,3 millones son indigentes.

De acuerdo con los informes privados, durante la gestión de Javier Milei salieron de la pobreza más de 3 millones de personas, aunque ese número se encuentra lejos de los 12 millones que asegura el Gobierno.

El INDEC determina la pobreza en base al costo de la Canasta Básica Total (CBT) y la indigencia a partir de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). A junio de 2025, la CBT acumulaba un incremento de 10,1%, por lo que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.128.398 para no ser pobre. En tanto, la CBA estableció que ese mismo hogar requirió $506.008 para no caer en la indigencia.