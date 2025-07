Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El senador santacruceño José María Carambia (Por Santa Cruz), vivió un momento insólito este jueves en el Senado de la Nación. Fue en el momento en el que se votaba la prórroga de la moratoria previsional.

Llamó la atención que en el momento de la votación no estuviera presente ya que pocos minutos antes había votado por la afirmativa al aumento de emergencia para las jubilaciones y pensiones.

Una vez contabilizados los votos, ingresó a su banca no sin apuro. Pidió la palabra y denunció que una señora que estaba en el ingreso al recinto no lo había dejado entrar porque no tenía corbata. “La próxima vez vengo en pijamas”, sostuvo a viva voz.

Luego de esto, se le dio la posibilidad a que vote ya que no estaba cerrada aún la votación. El exintendente de Las Heras lo hizo por la afirmativa.