Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad vivió este sábado una verdadera fiesta deportiva en el gimnasio Eva Perón, donde se realizó el acto de apertura de los Juegos Riogalleguenses, competencia organizada por la Municipalidad que convocó a chicas y chicos de distintos barrios. El inicio fue encabezado por el intendente Pablo Grasso y reunió a autoridades, familias y referentes del entramado deportivo local, en una jornada que volvió a poner a la juventud en el centro de la escena pública.

El programa municipal desplegó una grilla que incluyó futsal, básquet 3×3, vóley, handball, hockey, taekwondo, natación y atletismo, con el objetivo explícito de fortalecer la integración, promover hábitos saludables y abrir más espacios de participación para adolescentes y jóvenes. La propuesta se apoyó en una logística que combinó escenarios municipales, técnicos y profesores de las escuelas de iniciación y un calendario pensado para sostener la continuidad durante todo el año.

Cientos de jovenes participaron de la apertura.juegos riogall

La secretaria de Deportes, Silvina Juárez, subrayó la dimensión comunitaria del evento y celebró la respuesta de las y los participantes: “Después de tantos años que no se realizaban, tener hoy esta convocatoria, con más de 1500 jóvenes, nos llena de orgullo como Municipio“, aseguró. La funcionaria destacó además el trabajo articulado con clubes, escuelas y familias para garantizar que cada disciplina cuente con el acompañamiento necesario y un entorno seguro para la práctica.

En ese marco, el intendente Pablo Grasso anunció una novedad clave para la infraestructura deportiva: el 17 de noviembre se inaugurará el nuevo gimnasio municipal, ubicado en el barrio Municipal. La obra se inscribe en una línea de gestión que viene apostando por recuperar y ampliar espacios para el deporte formativo y competitivo, con foco en los barrios y en la cercanía con la comunidad.

Acompañaron la ceremonia el diputado provincial Eloy Echazú; la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho; y la secretaria de Turismo, Mercedes Neil. La presencia institucional le dio volumen político a un lanzamiento que, más allá de las competencias, propone tender puentes entre Estado, clubes, docentes y familias para que el deporte sea un derecho y no un privilegio. La elección del Eva Perón como sede también reforzó una marca de identidad: un espacio que en los últimos meses albergó torneos locales y regionales y que, con cada actividad, reafirmó su rol como punto de encuentro de la ciudad.

La secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho; el intendente, Pablo Grasso; la secretaria de Deportes, Silvina Juárez; el diputado provincial Eloy Echazú y la secretaria de Turismo, Mercedes Neil participaron del acto.

En términos deportivos, la diversidad de disciplinas abrió un abanico que va desde los deportes de conjunto de alta convocatoria hasta propuestas de desarrollo técnico como el taekwondo o la natación, además del atletismo como base de la formación multideportiva.

El anuncio del nuevo gimnasio llega en un contexto donde la infraestructura define posibilidades. En ciudades patagónicas, el clima obliga a multiplicar espacios cubiertos para garantizar continuidad anual. La inversión local, entonces, opera como un mensaje de previsibilidad: habrá canchas, vestuarios y horario para que la actividad no dependa de la buena voluntad de un puñado de lugares, sino de una red pública planificada.

Con el acto inaugural, los Juegos Riogalleguenses 2025 quedaron oficialmente en marcha. La Secretaría de Deportes coordinará el cronograma de competencias, sedes y horarios para las siete disciplinas a lo largo de las próximas semanas. En paralelo, se confirmó para el 17 de noviembre la apertura del nuevo gimnasio en el barrio Municipal.