Por la MLS, el Inter Miami perdió 3-0 ante Charlotte. Fueron todas malas para “Las Garzas”: Lionel Messi erró un penal al intentar “picarla” y el riogalleguense Tomás “Toto” Avilés fue expulsado.
Toklomaty, de Charlotte, marcó un triplete para el local. Además de Messi, el DT Javier Mascherano incluyó desde el inicio a Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Tomás Avilés y Oscar Ustari.
Luis Suárez estuvo ausente y cumplió su primera fecha de sanción por la suspensión que recibió luego de la final de la Leagues Cup.
A los 33 minutos de juego Lionel Messi contó con una chance inmejorable: un penal. El argentino se la pico al arquero local, que se quedó parado y contuvo el remate.
Para colmo de males, inmediatamente Idan Toklomaty abrió la cuenta para Charlotte e hizo delirar al público local.
El propio delantero israelí se despachó con un hat-trick luego de aprovechar todas las facilidades de Inter Miami, que terminó con diez por la expulsión de Tomás Avilés.
