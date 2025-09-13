Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por la MLS, el Inter Miami perdió 3-0 ante Charlotte. Fueron todas malas para “Las Garzas”: Lionel Messi erró un penal al intentar “picarla” y el riogalleguense Tomás “Toto” Avilés fue expulsado.

Toklomaty, de Charlotte, marcó un triplete para el local. Además de Messi, el DT Javier Mascherano incluyó desde el inicio a Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Tomás Avilés y Oscar Ustari.

Luis Suárez estuvo ausente y cumplió su primera fecha de sanción por la suspensión que recibió luego de la final de la Leagues Cup.

Messi mira la nada después de errar el penal.

A los 33 minutos de juego Lionel Messi contó con una chance inmejorable: un penal. El argentino se la pico al arquero local, que se quedó parado y contuvo el remate.

Para colmo de males, inmediatamente Idan Toklomaty abrió la cuenta para Charlotte e hizo delirar al público local.

El propio delantero israelí se despachó con un hat-trick luego de aprovechar todas las facilidades de Inter Miami, que terminó con diez por la expulsión de Tomás Avilés.