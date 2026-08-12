El jockey argentino Tomás Arrieta sufrió un grave accidente durante una carrera y piden cadena de oración El reconocido jockey cordobés Tomás Arrieta se encuentra internado en grave estado tras sufrir una fuerte rodada durante una competencia de turf.

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Máxima preocupación en el mundo del turf por la salud del jockey cordobés Tomás Arrieta, oriundo de Alcira Gigena, quien se encuentra internado en grave estado tras sufrir una fuerte rodada durante una competencia.

Según información extraoficial, el reconocido piloto lucha por su vida. Ante esta situación, su familia pidió una cadena de oración por su pronta recuperación.

El ambiente hípico argentino se encuentra en vilo y acompaña a sus seres queridos en este difícil momento, a la espera de novedades sobre su estado de salud.