El magistrado federal Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la medida que prohibió publicar los supuestos audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada, tiene ocho denuncias en su contra, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas del juzgado.

De acuerdo con fuentes del Consejo de la Magistratura, el juez fue notificado el 19 de agosto de los cargos que pesan sobre él, en el marco del artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina. A partir de esa fecha, cuenta con 20 días para presentar su descargo, designar abogado y ofrecer pruebas.

Cinco de los expedientes en su contra refieren a situaciones de acoso sexual. Una de las denunciantes relató que, a menos de una semana de ingresar al juzgado, recibió propuestas indebidas y, por temor a perder su empleo, accedió a salir con el magistrado. Según su testimonio, durante ese encuentro fue víctima de tocamientos y besos no consentidos y, posteriormente, se vio obligada a mantener relaciones sexuales para frenar el acoso.

Otro caso describe mensajes inapropiados en redes sociales, comentarios sobre la vestimenta y acercamientos físicos forzados. La víctima señaló que estas conductas se extendieron en el tiempo y la llevaron a medicarse e incluso a tener ideas suicidas antes de animarse a denunciar.

El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde la víctima ratificó sus dichos, aunque aclaró que no quería impulsar la acción penal. Sin embargo, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podría tratarse de delitos de acción pública por la condición de funcionario del acusado, y derivó la investigación a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.

Las denuncias no solo apuntan a acoso sexual, sino también a abuso de poder, maltrato laboral, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento de reglamentos judiciales.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza las pruebas y evalúa posibles sanciones, que podrían ir desde descuentos salariales hasta la remisión del caso a la Comisión de Acusación, donde se decidiría si corresponde un juicio político y la remoción del juez.

Maraniello, por su parte, niega todas las acusaciones y sostiene que se trata de “falsedades”. Mientras tanto, mantiene activa una página web donde exhibe premios, publicaciones y su cargo como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.