Después de que Sabrina Cortez de Gran Hermano le fue infiel a su novio, Brian Fernández, con Alan Simone, el Kun Agüero, lanzó unos polémicos comentarios acerca de la jugadora y defendió a la pareja, quien es su mejor amigo. Luego, a través de un comunicado, se arrepintió por haberse metido y pidió disculpas.

Los polémicos comentarios que había hecho el Kun Agüero sobre Sabrina de Gran Hermano

Primero, Agüero, en su momento, dijo: “Ya sabemos lo que está pasando en la casa. Yo me entero porque tengo a mi mejor amigo. Así que, banquemos a Brian Fernández”.

Luego, muy picante, aseguró: “Ya tengo una enemiga”, y, continuó: “Ya saben, arafue. Así, como dijo Milei. El nombre de Sabrina afuera”.

Para concluir, comentó: “Banquemos a Brian, viejo. Vamos, que es mi amigo. El que dice algo sobre él se enfrenta a mí”.

Las disculpas del Kün Aguero sobre los dichos que hizo acerca de Sabrina de Gran Hermano

A raíz de esto, pidió perdón por lo que expresó acerca de Cortez.

“Uno, al final, quiere a sus amigos y siempre les desea lo mejor”, manifestó el Kün.

Luego, confesó: “Yo, por ahí, me imaginé o pensé que estaba mal. Pero… bueno, al final, me metí en donde no tenía que meterme. Asumo la responsabilidad. Le pido disculpas a Brian, porque, por ahí, tenía que haberle preguntado a él de esto. Ya me conocen a mí, que opino y tiro fruta. Me salió decir eso y lo dije”.

Para cerrar con el tema, reveló: “Hablé con él y está bien. Quiero pedir disculpas si generé un problema o hice sentir mal a la familia de ella o a su ambiente. Nada, ya está. Yo sigo como siempre, bancando a Brian. Asumo la responsabilidad de que me equivoqué y no va a volver a pasar”.

Todos los detalles sobre la doble gala de eliminación en Gran Hermano

En esta oportunidad, hubo un cambio de reglas. Esta vez, los votos de los televidentes fueron positivos, es decir, debían elegir a su favorito y, la persona que recibía menor porcentaje, tenía que abandonar el reality conducido por Santiago del Moro. Además, no solo fue expulsado un competidor, sino que se tuvieron que ir dos.

Placa final en Gran Hermano: ¿Por quiénes estaba conformada?

Los participantes nominados, eran: Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez y Bautista Mescia.

Los resultados del más votado al menos, dieron así:

–Bautista: 38,6%.

–Sabrina: 52,2%.

–Alan: 37,1%.

–Denisse: 10,2%.

Por lo tanto, González y Simone quedaron fuera de la competencia.

Voto final en Gran Hermano: ¿De qué se trata?

Del Moro contó que “cada vez que alguien sea expulsado de la competencia, una vez que este afuera, le podrá dar 2 votos a uno de sus ex “hermanitos”. Esto significa que, antes de que los participantes nominen por octava vez, Denisse y Alan serán las primeras personas en “abrir” la placa.

