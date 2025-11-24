Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte de Juan José Mussi generó reacciones inmediatas en el ámbito político, y una de las voces más destacadas fue la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le dedicó un sentido mensaje de despedida en X (ex Twitter).

“Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, escribió la exmandataria, reconociendo la extensa trayectoria del dirigente.

Cristina Fernández de Kirchner también envió un saludo especial a la familia de Mussi. “Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”, expresó.

El mensaje se convirtió rápidamente en una de las referencias principales dentro de las reacciones oficiales que se difundieron tras conocerse la noticia del fallecimiento del histórico dirigente peronista.