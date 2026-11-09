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Por la mañana, en el Cottolengo Don Orione, se vivieron momentos que emocionaron hasta las lágrimas. La misa del mediodía fue un baño de multitud y fe religiosa, con más de dos millones de fieles en las calles. Y por la tarde fue el momento en que el mensaje de León XIV trató con una profundidad y claridad ejemplar la realidad actual del mundo del trabajo y del empresariado. Una línea de pensamiento que propuso la economía al servicio del ser humano, la Doctrina Social de la Iglesia en el rol del empresario, lo que debe ser la función sindical y el destino universal de los bienes.

“Nos encontramos aquí ante el primero y más fundamental de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: el principio de la dignidad de la persona humana. El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía. Esta afirmación puede parecer teórica, pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia”, dijo León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA), ante empresarios, sindicalistas y referentes sociales. Su pedido fue claro: que la economía no pierda de vista a quienes viven de su esfuerzo cotidiano. El Papa puso el foco en la dignidad humana, para lo que evocó en varios pasajes el magisterio de Francisco.

Antes de las palabras del Pontífice, los presentes escucharon cinco testimonios vinculados con el mundo del trabajo en el país. Desde un empresario hasta una recicladora. Una pintura completa de las complejidades y los desafíos del mundo laboral en esta época.

En ese marco, León XIV reiteró lo dicho en el Palacio Libertad el domingo: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Aquí también llovieron los aplausos.

En este marco, les dijo a los empresarios presentes que su rol en la sociedad debe vincularse a la Doctrina Social de la Iglesia. No es poca cosa. El Papa reconoció y destacó que quienes invierten y generan puestos laborales enfrentan riesgos concretos. “Los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que la vocación empresarial debe responder a la función social de la propiedad y del capital.

Y es en esta lógica que la ganancia debe imponerse límites, cuestionando los modelos que miden el éxito de una compañía sólo por su rentabilidad. “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, advirtió. El éxito financiero debe medirse “en clave de bien común”.

A su turno, les habló claramente a los representantes gremiales: con tono amable y directo, resaltó su importancia, pero remarcó sus obligaciones. “Los sindicatos y agrupaciones de trabajadores tienen aquí un importante campo de crecimiento y desarrollo, implicándose de un modo más directo en conseguir que se respeten las condiciones dignas de los trabajadores”, señaló. Su misión es la de “ser instrumento de solidaridad y cohesión” y “canales de colaboración entre el trabajador y la empresa”.

Pero les advirtió: “Sin embargo, para mantener esta autoridad moral, el sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, tomando en cuenta las profundas transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo”.

El Pontífice también cuestionó la concentración económica y el uso irresponsable de recursos. También alertó que no existe progreso real cuando se degradan ecosistemas o se trasladan costos hacia las comunidades más vulnerables.

El legado de Francisco estuvo muy presente en el mensaje papal. Así, León XIV advirtió que no existe un progreso genuino cuando el crecimiento económico deteriora los ecosistemas, traslada costos a las comunidades vulnerables o compromete las condiciones de vida de las próximas generaciones.

Y así llegó a un punto central: el trabajo y la dignidad humana. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”. Toda decisión económica debe reconocer que las personas son “el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”. Bajo esa premisa, afirmó que la economía debe servir a la persona y no al revés.

Este mensaje claro y fuerte sobre la actualidad del mundo laboral es algo que León XIV reitera en sus apariciones públicas, siguiendo la senda de Francisco. No apunta a un gobierno en especial ni a una política económica específica. Sí fue claro su reclamo para que las políticas públicas y los procesos económicos sostengan el acceso al empleo como una prioridad, ante las transformaciones tecnológicas y la expansión de la automatización.

Un mensaje fuerte y claro del que no pueden hacer oídos sordos ni los empresarios ni los trabajadores y sus representantes.