El mensaje de Lucho González en la previa de su actuación en La Voz Argentina: “¡Con todo!”

El artista oriundo de Río Gallegos grabó un video en sus redes sociales mostrando su entusiasmo a pocas horas de que el equipo de Soledad Pastorutti se presente en el “Segundo Round” del reality.

Por La Opinión Austral

|
16 de septiembre 2025   ·   16:52 hs.
"Lucho" González junto al dúo Mauricio Tarantola/Agustín Carletti.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de ausentarse el viernes y domingo, La Voz Argentina (Telefe) regresó ayer con el “Segundo Round” del Team Miranda! y cerrará este martes con el del equipo de Soledad Pastorutti, donde participa el santacruceño Luis “Lucho” González.

El oriundo de Río Gallegos brilló en el “Primer Round” con su versión de “Africa” de Toto: superó un leve traspié inicial y convenció a Lali, Luck Ra y Miranda!, quienes asignaron un puntaje a cada participante, asegurando su continuidad en el reality.

A solo horas de presentarse nuevamente en el famoso programa de música, el cantante de 40 años compartió su emoción en un video que subió a sus historias de Instagram. “Buena, gente, esta noche a las 21:45 sale el Team Sole etapa 2, así que los esperamos”, dijo “Lucho”. Acto seguido, el dúo Mauricio Tarantola/Agustín Carletti apareció en la grabación y expresó: “Sumate”.

Con tono jocoso, González preguntó: “¿Ustedes por qué se meten en mi video?”, a lo que sus compañeros respondieron: “Obvio que nos vamos a meter porque somos Team Sole y vamos a todos lados juntos”. Entre risas, el patagónico cerró su mensaje diciendo: “Con todo, nos vemos a la noche“.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality se transmitirá en directo por Telefe y estará disponible en las plataformas de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. Además, se podrá seguir a través de MiTelefe.

