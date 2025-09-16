El mensaje de Lucho González en la previa de su actuación en La Voz Argentina: “¡Con todo!”

Luego de ausentarse el viernes y domingo, La Voz Argentina (Telefe) regresó ayer con el “Segundo Round” del Team Miranda! y cerrará este martes con el del equipo de Soledad Pastorutti, donde participa el santacruceño Luis “Lucho” González.

El oriundo de Río Gallegos brilló en el “Primer Round” con su versión de “Africa” de Toto: superó un leve traspié inicial y convenció a Lali, Luck Ra y Miranda!, quienes asignaron un puntaje a cada participante, asegurando su continuidad en el reality.

A solo horas de presentarse nuevamente en el famoso programa de música, el cantante de 40 años compartió su emoción en un video que subió a sus historias de Instagram. “Buena, gente, esta noche a las 21:45 sale el Team Sole etapa 2, así que los esperamos”, dijo “Lucho”. Acto seguido, el dúo Mauricio Tarantola/Agustín Carletti apareció en la grabación y expresó: “Sumate”.

Con tono jocoso, González preguntó: “¿Ustedes por qué se meten en mi video?”, a lo que sus compañeros respondieron: “Obvio que nos vamos a meter porque somos Team Sole y vamos a todos lados juntos”. Entre risas, el patagónico cerró su mensaje diciendo: “Con todo, nos vemos a la noche“.