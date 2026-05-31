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El Club Atlético Racing de Córdoba publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar sus condolencias tras la muerte de Agostina Vega, la joven cuyo caso conmocionó a la comunidad y que es investigado por la Justicia como un femicidio.

A través de una placa institucional acompañada por una fotografía de la joven y un listón negro, la entidad manifestó su acompañamiento a familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.

“El Club Atlético Racing expresa sus más profundas condolencias ante el deceso de Agostina Vega. En este momento de profundo pesar, la institución se solidariza con sus familiares, amigos y seres queridos, haciendo llegar nuestras más sentidas palabras de acompañamiento ante tan irreparable pérdida en un momento de profundo dolor”, expresó el comunicado.

Asimismo, la institución deportiva se sumó al reclamo de esclarecimiento del caso.

“Nos sumamos al pedido de verdad y justicia para Agostina, esperando que los hechos sean esclarecidos y que su familia encuentre las respuestas que merece”, agregaron desde el club.

La publicación concluye con la frase “Que en paz descanse” y fue acompañada por el escudo de la institución cordobesa.

El mensaje generó diversas reacciones entre los usuarios que siguieron de cerca el caso de Agostina Vega. Entre los comentarios, algunos destacaron el acompañamiento expresado por el club, mientras que otros plantearon observaciones respecto de los términos utilizados en el comunicado y la forma de referirse al hecho.

La muerte de Agostina provocó una profunda conmoción y derivó en múltiples expresiones de dolor, acompañamiento y pedidos de justicia por parte de instituciones, organizaciones y vecinos, que continúan reclamando el esclarecimiento total del caso.