La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se expresó en redes sociales en una jornada que quedará en los libros de historia, tras confirmarse la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses.

A través de su cuenta de X, la también titular del Senado señaló: “Hoy renace la esperanza en Venezuela. De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano. Las familias podrán reencontrarse definitivamente”.

Como cierre de su mensaje, agregó: “Con emoción pensamos en Venezuela unida, con Justicia implacable para quienes violaron los derechos humanos durante décadas, con el sistema democrático restituido y con los presos políticos liberados. ¡Venezuela Libre!”.

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, donde detalló que la captura del mandatario venezolano se realizó a la medianoche.

A su vez, calificó el operativo como un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial” y afirmó que el país norteamericano mantendrá su presencia en el territorio sudamericano el tiempo que sea necesario.

“El pueblo venezolano ha vuelto a ser libre”, declaró el mandatario, al tiempo que lanzó una advertencia directa a las élites políticas y militares de Venezuela: “Todas las figuras políticas y militares de Venezuela deberían entender que lo que le ocurrió a Maduro podría ocurrirles a ellos”.