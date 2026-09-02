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La sede de Laboratorios Elea, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, fue el escenario elegido por la Unión Industrial Argentina (UIA) para celebrar un nuevo aniversario y conmemorar el Día de la Industria.

El lugar no fue elegido al azar. Desde la conducción de la entidad buscaron que la celebración tuviera como marco concreto una empresa productiva. Así lo explicó el presidente de la UIA, Martín Rappallini, quien remarcó: “Queríamos un lugar de industria, de producción y por eso nos pareció que hacerlo acá era lo más relevante”.

Una amplia carpa blanca montada sobre un sector verde del predio de la empresa recibió a los invitados. El espacio fue acondicionado para el acto y las 16 filas de sillas de madera, divididas por un pasillo central y con ocho asientos a cada lado, estuvieron prácticamente colmadas.

El colectivo se encontraba a unos 200 metros del acto de la UIA, en el partido de Malvinas Argentinas. (Foto: La Opinión Austral).

El escenario elegido buscó, de esta manera, reforzar uno de los principales mensajes de la jornada: la necesidad de poner nuevamente a la industria y la producción en el centro de la agenda económica.

Un micro que llamó la atención

Pero la postal de la jornada tuvo, además, un detalle que generó interrogantes fuera del predio de Elea.

A apenas dos cuadras del lugar donde la UIA realizó el acto, un micro completamente ploteado se encontraba estacionado sobre la vereda de una empresa dedicada a trabajos de gráfica e impresiones.

La presencia del vehículo despertó especulaciones entre quienes lo observaron. En la foto, tanto Máximo como Cristina Kirchner.

La presencia del vehículo despertó especulaciones entre quienes lo observaron y abrió una pregunta inevitable: ¿se trata de una nueva pieza de comunicación política que prepara un lanzamiento de campaña?

La incógnita se instaló especialmente por la posibilidad de que el vehículo forme parte de una futura estrategia vinculada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una consigna de carácter electoral como “Cristina Presidenta”. También está ploteado con la figura del diputado nacional Máximo Kirchner.

Más de uno que pasaba por el lugar comentó sobre el tema. Por el momento, sin embargo, no hubo confirmación oficial sobre el destino del micro ni sobre un eventual lanzamiento. El vehículo, ubicado a pocos metros del acto industrial, quedó como una llamativa postal política en medio de una jornada marcada por la agenda productiva.