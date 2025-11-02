Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Diego Barreto, conocido en TikTok como @mileiii.gualeyo040, es un joven oriundo de Gualeguay, Entre Ríos, que comparte su día a día en el campo a través de videos. Lo que comenzó como un perfil de actividades rurales se transformó en un fenómeno viral cuando los usuarios notaron su increíble parecido con el presidente Javier Milei.

En sus clips se lo puede ver cocinando, tomando mate en la camioneta o mostrando tareas rurales, siempre con una sonrisa y gestos que muchos consideran idénticos a los del mandatario. La combinación de naturalidad y humor convirtió a Barreto en uno de los contenidos más comentados de TikTok Argentina.

Sorprende su parecido con el Presidente de la Nación.

Los comentarios que desataron la viralización

Los usuarios de TikTok reaccionaron con sorpresa y humor ante el “Milei chacarero”. Comentarios como “Se ríe igual que Milei”, “hasta el peinado es el mismo” o “Hola a todos, yo soy el peón” se multiplican en los videos. Otros destacan: “Qué grande nuestro presidente, ahora se dedica a los caballos” o “Milei tiene que salir a laburar para sacar el país adelante”.

El parecido físico y los gestos de Barreto llevaron a que muchos lo consideren un “doble” del presidente, generando un fenómeno que mezcla política, entretenimiento y humor rural.

El “Milei chacarero” tomando mate.

Humor y política: el éxito del “doble de Milei”

Más allá del asombro por el parecido, los videos de Barreto reflejan la cotidianeidad de la vida en el campo y logran conectar con un público amplio que valora la espontaneidad y la autenticidad. Su perfil demuestra cómo, en tiempos de redes sociales, cualquier gesto cotidiano puede convertirse en viral y generar un impacto inesperado en la audiencia.

El “Milei chacarero” se consolidó como un ejemplo de cómo el humor político encuentra terreno fértil en TikTok, y cómo un joven de Entre Ríos logró captar la atención nacional por un rasgo tan singular como su parecido con el presidente.