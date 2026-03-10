Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente Othar Macharashvili mantuvo un encuentro con la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra, para coordinar el traspaso de inmuebles que serán destinados a usos públicos y a la preservación del archivo histórico judicial.

Este lunes por la mañana, se realizó el encuentro del que participaron además el asesor letrado de la Municipalidad, Jorge Echelini; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; y Andrés Giacomone, quien presidirá la gestión del STJ durante el próximo período. En la misma, se abordaron distintas cuestiones vinculadas al traspaso de inmuebles que actualmente pertenecen al Poder Judicial y que, una vez desocupados, podrán ser destinados al uso público por parte del Municipio.

En ese marco, el intendente Macharashvili valoró el resultado del encuentro y destacó el trabajo conjunto que se viene desarrollando. “Estamos trabajando en el traspaso del edificio donde funcionaban los tribunales, que ahora se trasladaron a la Ciudad Judicial. Allí se encuentra el archivo histórico del juzgado y queremos preservarlo y ponerlo en valor para que sea de uso público”, explicó.

Asimismo, señaló que el Municipio avanza en un trabajo articulado con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para la conservación de la documentación histórica. “Hay muchísima información sobre la historia de Comodoro Rivadavia desde la época de su creación. Desde la Secretaría de Cultura se está realizando el relevamiento del archivo histórico del juzgado, el cual es muy importante”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que los equipos técnicos se encuentran elaborando un protocolo para concretar la transferencia de la documentación y del edificio, al explicar que “la idea es que para abril podamos realizar el acto de traspaso a la jurisdicción municipal. Se trata de un edificio que vamos a poner en valor para que se convierta en uno de los espacios históricos más importantes de la ciudad”, afirmó.

Por su parte, la ministra del STJ, Camila Banfi Saavedra, destacó la importancia del diálogo institucional entre el Poder Judicial y el Municipio, destacando que “siempre es positivo venir a conversar sobre las cuestiones que hacen a la dinámica entre el Poder Judicial y la Municipalidad”; al tiempo que indicó que “dialogamos sobre el futuro uso de los edificios que estamos desocupando, y sobre la dinámica que hubo”, concluyó.