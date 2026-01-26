Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La decisión del Gobierno nacional de incorporar el tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias se inscribe en la línea discursiva que viene sosteniendo hace varios meses a esta parte. De hecho, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, en declaraciones a Radio LU12 AM680 -realizadas en 2024– defendió la necesidad de avanzar en una reforma integral del régimen penal juvenil, con especial énfasis en la reducción de la edad de imputabilidad.

Cabe destacar que este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una reunión en Casa Rosada con el núcleo del equipo legislativo y político del oficialismo, de la que surgió el consenso para habilitar el debate de la iniciativa junto al proyecto de Modernización Laboral. Tras el encuentro, Adorni confirmó públicamente la inclusión de la Ley Penal Juvenil en la agenda parlamentaria de extraordinarias.

El encuentro de este lunes en Casa Rosado donde se anunció la inclusión del tema en la agenda parlamentaria de este verano.

Según trascendió, el objetivo central del intercambio fue avanzar en la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, a partir de modificaciones introducidas al proyecto que había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, incorporando observaciones técnicas de la Secretaría de Justicia.

La reunión contó con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; la senadora nacional Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, lo que reflejó el peso político que el Ejecutivo le asigna a la iniciativa.

La entrevista al ministro Mariano Cúneo Libarona, en la tapa de La Opinión Austral.

En ese marco, Cúneo Libarona había señalado a Radio LU12 AM680 que el actual sistema resulta “obsoleto” y que el Estado debe contar con herramientas legales que permitan una respuesta penal acorde a delitos graves cometidos por menores, garantizando al mismo tiempo un abordaje diferenciado y con foco en la reinserción. Por entonces, se hablaba de una baja en los 13 años.

Hay un fuerte debate en torno a la baja de imputabilidad.

En este marco, explicó: “Estábamos inclinados por los 14 años, pero en los últimos dos meses sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años. Entonces eso nos hizo re pensar lo que conversábamos, inclinándonos por ver que el chico no es solo de 16 años como era la Ley de 1980, estábamos entre 13 y 14 y los informes estadísticos nos llevaban a ese debate”, dijo por entonces.

Finalmente, el oficialismo irá por una baja de la imputabilidad a los 14 años.