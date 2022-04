El padre del adolescente que noqueó a un playero, confesó que su hijo sigue oculto en Uruguay

En diálogo con el portal de noticias Télam, Javier padre del adolescente que agredió a un playero explicó: "No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de re mil puta que metió a mi hijo en un terrible quilombo y encima no se aguantaba ni un palmazo. Es un viejo de cartón".

El joven que golpeó a un empleado de un garaje en el barrio de Monserrat en Buenos Aires, continúa prófugo desde el mes de noviembre y de acuerdo a lo dicho por su padre, se refugia en Uruguay.

Por otro lado, el hombre agregó: "No lo estoy viendo a mi hijo. Todo el mundo sabe que está en Uruguay". Además, Javier afirmó que su hijo no se presentó ante la Justicia porque no tienen "garantías jurídicas" y apuntó contra la familia del playero Arturo López (66), quien todavía continúa internado "en estado delicado" en un centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Sin embargo, Javier dijo que su hijo se lamenta lo ocurrido y que quiere que "esta causa termine".

"Mi hijo se lamenta. Quisiera volver el tiempo atrás. Ya quiero que se termine esta causa. Trato de seguir el estado de salud del hombre. Yo hago que me digan a ver cómo está" sentenció el padre del adolescente