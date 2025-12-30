El Papa León XIV nombró obispo titular de Cissi y auxiliar de la diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto al presbítero Sergio Roberto Bosco. Al mismo tiempo, aceptó la renuncia de monseñor Joaquín Sucunza como obispo auxiliar de Buenos Aires.

Bosco, de 55 años y perteneciente al clero de Río Cuarto, se desempeña actualmente como rector del Seminario diocesano Jesús Buen Pastor. El obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto es monseñor Adolfo Armando Uriona FDP, con cuyo gobierno pastoral colaborará el nuevo obispo auxiliar.

Sergio nació el 1º de febrero de 1970 en Sampacho, provincia de Córdoba. Realizó su formación teológica en el Seminario Jesús Buen Pastor de Villa de la Concepción del Río Cuarto. Recibió la ordenación sacerdotal el 10 de octubre de 1997 y, en 2017, obtuvo la Licenciatura en Teología en la Universidad Católica Argentina. Desde 2021 es rector y profesor del Seminario diocesano y, a partir de 2022, integra el Colegio de Consultores, el Consejo Presbiteral y el Consejo de Órdenes y Ministerios.

En cuanto a monseñor Sucunza, fue nombrado obispo titular de Saetabis y auxiliar de Buenos Aires por san Juan Pablo II el 22 de julio de 2000. Recibió la ordenación episcopal el 21 de octubre de ese mismo año de manos de monseñor Jorge Bergoglio, quien posteriormente lo designó provicario general de la arquidiócesis. En 2002, el entonces cardenal Bergoglio lo nombró vicario general.

Tras la elección del Papa Francisco en 2013, el Consejo de Consultores lo eligió administrador diocesano hasta la designación del nuevo arzobispo. El 20 de abril de ese año, al asumir monseñor Mario Poli como arzobispo de Buenos Aires, lo confirmó como vicario general de la arquidiócesis, función que desempeñó hasta 2021, cuando fue nombrado provicario general. El 19 de febrero de 2021, al cumplir 75 años, Francisco aceptó su renuncia como obispo auxiliar, aunque decidió prorrogar su nombramiento donec aliter provideatur (“hasta que se disponga lo contrario”).

“Queremos hoy como comunidad arquidiocesana agradecer todo el trabajo que Mons. Sucunza hizo entre nosotros como sacerdote en distintas comunidades parroquiales, en la pastorales juvenil y popular, en la Acción Católica y su incansable servicio como Vicario General a disposición de todos”, expresó la Santa Sede en un comunicado.