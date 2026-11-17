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El papa León XIV se refirió a la situación argentina y a su vínculo con el presidente Javier Milei durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, luego de concluir su gira apostólica por Sudamérica. En ese marco, le pidió al mandatario que tenga especialmente en consideración a los sectores más necesitados y cuestionó el uso del lenguaje violento.

Consultado sobre los encuentros que mantuvo con Milei, el Pontífice reconoció las diferencias ideológicas entre ambos, aunque destacó la posibilidad de mantener un diálogo constructivo. En ese contexto, recordó también la relación que el mandatario argentino había mantenido con su antecesor, el papa Francisco.

“Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando él vino al Vaticano. Lo mismo que con Francisco, que ellos sí, digamos políticamente, representaban líneas muy distintas. Y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”, expresó.

En ese sentido, León XIV aclaró que su mensaje no responde a posicionamientos partidarios. “Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político”, sostuvo.

El Papa también hizo referencia a las interpretaciones sobre su postura ideológica y señaló que su preocupación está centrada en la dignidad humana.

“Y aunque hay algunos que tratan de forzarme, en algunos países, hacia derecha, hacia izquierda, que critiquen o no critiquen, yo hablo de la Magnifica humanitas. Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, los más necesitados dentro de la sociedad argentina“, manifestó.

Qué habló León XIV con Javier Milei

Durante la conferencia, el Pontífice explicó que en sus conversaciones con el Presidente también abordaron las dificultades económicas que atraviesa Argentina.

“Hablamos de cuestiones de economía, algunas dificultades que el país está atravesando todavía, cuando él empezó”, señaló.

Sin embargo, remarcó que uno de los principales puntos de encuentro fue la defensa de la vida y el valor de cada persona en todas sus etapas.

“Había una, digamos, mutua comprensión a decir el valor de la vida, el valor del ser humano, en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación”, explicó.

Además, destacó la predisposición del mandatario argentino para escuchar su mensaje durante los encuentros oficiales.

“Y él, también ustedes lo vieron, sea a la llegada, sea a la despedida, había una apertura en él a escuchar este mensaje. Entonces, yo creo que, en ese sentido, ha sido algo muy positivo”, concluyó.

El llamado al respeto y al diálogo

Durante la conferencia, León XIV también cuestionó el uso de expresiones violentas en el discurso público y planteó la importancia de promover el respeto en el intercambio de ideas, incluso frente a diferencias políticas e ideológicas.

Sus declaraciones se conocieron durante el vuelo de regreso a Roma, después de una gira apostólica por Sudamérica en la que mantuvo encuentros con autoridades y representantes de distintos sectores.

El mensaje del Pontífice volvió a poner en el centro de la conversación la situación de los sectores más vulnerables de Argentina y la necesidad de que las decisiones públicas contemplen el respeto por la dignidad de todas las personas.