La elección del título Dilexi te remite a la última encíclica del papa Francisco, Dilexit nos (“Él nos amó”), publicada en octubre de 2024. Este cambio de perspectiva refleja el énfasis del papa León XIV en el amor hacia los pobres, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, cuya festividad coincide con la firma del documento.

Una exhortación con eco franciscano

Presentación oficial y participantes

La presentación del texto se llevará a cabo el 9 de octubre a las 11:30 hora local (9:30 GMT) en la Sala de Prensa del Vaticano. Participarán destacados miembros de la Curia Romana, incluyendo al cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, y al cardenal Konrad Krajewski, limosnero de la Santa Sede. También intervendrán el fraile franciscano Frédéric-Marie Le Méhaute y la religiosa Clémence de las Hermanitas de Jesús.

Significado simbólico de la fecha

La firma del documento en el día de San Francisco de Asís subraya el compromiso del papa León XIV con la pobreza y la justicia social. Además, en 2026 se celebrará el octavo centenario de la muerte de San Francisco, lo que añade una dimensión histórica y espiritual al mensaje del pontífice.

Contexto del pontificado de León XIV

Elegido el 8 de mayo de 2025, el papa León XIV optó por su nombre en honor a León XIII, conocido por su encíclica Rerum novarum sobre la cuestión social. Con Dilexi te, León XIV inicia su magisterio apostólico con un enfoque pastoral centrado en los más necesitados.

Relevancia para la Iglesia y el mundo

La exhortación Dilexi te marca un hito en el pontificado de León XIV, reafirmando el compromiso de la Iglesia con los pobres y la justicia social. Su publicación se espera con gran interés por su potencial para inspirar acciones concretas en favor de los más desfavorecidos.