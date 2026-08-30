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El petróleo crudo se afianzó como el principal producto de la canasta exportadora argentina, desplazando a rubros tradicionales en el volumen global de ventas externas. De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, elaborados sobre la base de los registros del INDEC, las exportaciones alcanzaron los USD 5.722 millones en el acumulado de los primeros siete meses de 2026.

Este nivel de divisas generado representa un incremento interanual del 59,2% respecto del período enero-julio de 2025. Con este desempeño, el complejo petrolero pasó a concentrar el 9,8% del total de las exportaciones concretadas por el país en lo que va del año.

El salto operativo de la industria hidrocarburífera responde fundamentalmente a la mayor escala de extracción en la Cuenca Neuquina y al incremento de la capacidad de transporte por oleoductos, lo que permitió volcar mayores volúmenes hacia los puertos y mercados de exportación.

El dinamismo del sector también se reflejó de manera marcada en las cifras mensuales. En la comparación directa de julio, los despachos al exterior mostraron una suba del 144,4% interanual, al escalar de USD 418 millones en julio de 2025 a USD 1.020 millones en el mismo mes de 2026.

El presidente de CEPH, Carlos Ormachea, en el Senado.

Proyecciones

Recientemente, el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea, aclaró: “Prevemos una producción de petróleo de 1.700.000 barriles por día al 2035 y de gas de 300 millones de metros cúbicos por día. Como referencia, el último mes produjimos 918.000 barriles por día y en invierno 160 millones de m³/día, mientras que hace solo 3 años la producción estaba en 520.000-530.000 barriles y 120 millones de m³/día”.

En cuanto a la balanza comercial energética e inversiones anuales, precisó: “Las exportaciones proyectadas son de USD 30.000 millones al 2030 y USD 40.000 millones al 2035. El saldo positivo de la balanza comercial del upstream será de USD 28.000 millones al 2030 y USD 38.000 millones al 2035, con inversiones directas de USD 15.000 millones anuales hasta 2030″.