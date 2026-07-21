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El precio internacional del petróleo volvió a superar la barrera de los 90 dólares este martes, en una nueva subida que tiene como principal detonante el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. El barril de referencia Brent registró un alza del 1,9 % durante las operaciones de la jornada, ubicándose en un promedio de 91 dólares.

Este nuevo incremento representa un obstáculo directo para las proyecciones del Gobierno nacional. Hasta el momento se esperaba una tendencia a la baja en los valores de las naftas y el gasoil, pero el encarecimiento de la materia prima revirtió esas expectativas y abre nuevamente el escenario de una posible suba en los surtidores.

De concretarse un ajuste al alza en los combustibles, el impacto se trasladaría directamente a los costos de transporte y producción, lo que dificultaría la meta oficial de avanzar con mayor velocidad en el proceso de desinflación que busca ordenar la economía. El mercado sigue con atención cualquier novedad en la zona de conflicto, ya que una prolongación de las hostilidades podría empujar los valores aún más arriba.