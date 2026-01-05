Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El precio del petróleo opera estable al inicio de la semana, luego de la incursión de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, la cual, tal como adelantó Donald Trump, tiene como objetivo recuperar el manejo de las empresas petroleras americanas.

El crudo Brent subió 0,57% y cotiza a US$61,32 el barril, revirtiendo una baja inicial. Por su parte, el WTI avanzó 0,58% a US$57.90, según reportes internacionales.

Mercados

Los analistas especulaban con fuertes oscilaciones en el mercado este lunes ante la incertidumbre sobre cómo será el abastecimiento de crudo en las próximas semanas. Una mayor inyección en el mercado podría generar una baja de precios.

Esta situación es seguida de cerca las empresas que operan en Vaca Muerta porque una baja en el precio puede afectar la rentabilidad de las compañías y en especial de YPF.

Vaca Muerta demanda un precio internacional situado en la franja de los USD 60, de producirse una baja por encima de estos niveles podría producirse una relentización en las inversiones de uno de lso yacimientos más grandes del mundo del shale oil.

OPEP

Se recuerda que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) resolvió mantener sin cambios el nivel máximo permitido de producción de crudo durante el primer trimestre de 2026, al congelarlo en los valores vigentes en diciembre de 2025.

La decisión fue comunicada tras una reunión virtual realizada por los ocho países que aplican recortes voluntarios adicionales.

Los países involucrados en este esquema son Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Argelia, Kazajistán, Omán y Kuwait. Según el comunicado oficial, los ministros confirmaron la resolución adoptada el 2 de noviembre de 2025 de suspender el aumento gradual de la producción previsto inicialmente para febrero y marzo de 2026.

“La decisión responde a las fluctuaciones estacionales del mercado petrolero”, explicaron desde la organización, en un contexto marcado por la volatilidad de la demanda y la incertidumbre sobre la evolución de la economía global. La decisión se conoce además horas después de que se produjera la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, principal país productor de crudo.