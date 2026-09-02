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Las declaraciones emitidas días atrás por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, tuvieron repercusión del otro lado de la cordillera de los Andes, y el propio presidente de Chile, Antonio Kast, sostuvo este miércoles que el estrecho de Magallanes es chileno, a horas de la reunión que mantendrá con su par Javier Milei.

La declaración se produjo en Punta Arenas, adonde llegó el mandatario trasandino para cumplir con una actividad de su agenda, en lo que denominó como “una manera de hacer patria, de hacer soberanía” en su gira de este miércoles.

Valverde habló de soberanía sobre el estrecho y por eso pidió “hacer presencia”, a lo que ahora Kast respondió.

“Es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países“, sostuvo el presidente Kast para apaciguar la controversia ante la respuesta brindada por el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti.

El episodio tuvo lugar en el contexto de la inminente visita del presidente Milei a Santiago de Chile, ciudad en la cual también formará parte este jueves del Foro de Madrid, donde, además, tiene pautada una reunión con su par chileno y la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para la diplomacia pública y los asuntos públicos, Sarah Brooke Rogers.

Luego de las declaraciones de Gustavo Javier Valverde, la dirigencia de los espacios de la política trasandina repudió sus palabras sobre la soberanía argentina sobre el estrecho de Magallanes, que desde 1881 pertenece a Chile debido a un tratado bilateral y que en 1984 el Tratado de Paz y Amistad ratificó.

El primero de los tratados también fijó la neutralidad de manera permanente, así como la libre circulación de la navegación de todo el mundo.

Luego, en 1984, el pacto, del cual fue parte como mediador el papa Juan Pablo II, luego de la tirantez de las dictaduras de ambos países, revalidó la soberanía chilena sobre el estrecho de forma absoluta.