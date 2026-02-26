Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cierre de la empresa FATE, que dejó a numerosos trabajadores sin empleo, reavivó la tensión entre el Gobierno nacional y parte del sector empresario. En ese contexto, el presidente Javier Milei expresó en su cuenta de “X”, sus duras críticas hacia industriales y referentes corporativos, a quienes acusó de integrar “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en el marco de la polémica por la apertura de importaciones y el cierre de firmas nacionales.

Milei apunto también contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE.

En el posteo, el mandatario presidencial mencionó de manera irónica a empresarios del rubro industrial: “Don Chatarrín” por Paolo Rocca, de Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, de FATE; y “Señor Lengua Floja” por Roberto Méndez, de Neumen.

“Agradezco profundamente con todo mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, escribió Milei. A su juicio, “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”.

Paolo Rocca, CEO del grupo Techint.

En la misma línea, agregó: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”. El Presidente encuadró sus declaraciones dentro de lo que definió como una “batalla cultural”, vinculada a las críticas empresariales frente a la política de apertura de importaciones y al cierre de compañías locales.

Roberto Méndez, CEO de Neumen.

El cruce se profundizó luego de que Roberto Méndez, CEO de Neumen, reconociera en una entrevista que “robaban” con el precio de las cubiertas, lo que motivó una respuesta directa del jefe de Estado. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, expresó Milei en otra publicación.