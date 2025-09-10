Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Casa Rosada, durante una reunión encabezada por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se confirmó la designación de Lisandro Catalán como titular del Ministerio del Interior.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, anunció Francos por la red social X.

El funcionario explicó que esta nueva etapa del Gobierno busca “implementar las reformas estructurales en las que se viene trabajando” y para ello se considera “imprescindible profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.

Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como número dos de la Jefatura de Gabinete y era responsable del diálogo con las provincias, asumirá un rol clave en la articulación política del Ejecutivo. Su designación, sin embargo, marca un matiz: el contacto oficial se limitará a los gobernadores considerados aliados del Gobierno.

Este detalle deja en suspenso la relación con mandatarios opositores, en especial con el peronismo. Entre ellos figura Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, quien el último domingo había reclamado públicamente una convocatoria del presidente Milei.