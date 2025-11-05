Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una breve pero concurrida ceremonia en el Salón Blanco de Casa Rosada, el presidente Javier Milei le tomó juramento este martes a Manuel Adorni, quien asumió oficialmente la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos.

El acto, que duró poco más de cuatro minutos, reunió a la mayoría del Gabinete nacional, con excepción del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien no pudo asistir debido a una operación programada.

“Con todo, eh”, bromeó Milei al finalizar el juramento, en un clima distendido que contrastó con la solemnidad del evento. Fue uno de los actos más numerosos de la gestión libertaria hasta el momento.

En las primeras filas se ubicaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y Mario Lugones.

El presidente Javier Milei se fundió en un abrazo con Manuel Adorni, luego de tomarle juramente como jefe de Gabinete.

Adorni, visiblemente emocionado, estuvo acompañado por su esposa Betina Angeletti, sus hijos y su madre Silvia. También participaron su hermano y legislador bonaerense Francisco Adorni, además de los padres del presidente, Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich.

Entre los invitados se destacaron el asesor Santiago Caputo, el operador político Eduardo “Lule” Menem, y figuras como los legisladores Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, además del dibujante Nik y el médico Claudio Zin.

Tras el acto, Adorni compartió un café con su familia en las oficinas de la Casa Rosada y luego brindó su primera conferencia de prensa como jefe de Gabinete junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ceremonia se realizó luego de una reunión encabezada por Milei con más de cien legisladores electos de La Libertad Avanza y del PRO, y antes de su viaje a Miami, donde participará del America Business Forum.