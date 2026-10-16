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César Guatti, dirigente rural santacruceño, fue designado presidente de la Fundación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), un espacio de alcance nacional dedicado a la capacitación y formación de nuevos dirigentes del sector agropecuario.

La nueva conducción quedó conformada por César Guatti (FIAS) como presidente; Denisse Sandoval (ASRC) como vicepresidenta; Milagros Correa (CARTUC) como secretaria; y Jorge Rois (FEPROJUY) como tesorero. La renovación combina la experiencia de dos dirigentes mayores con la participación y el compromiso de dos ateneístas, fortaleciendo el vínculo entre distintas generaciones y promoviendo una conducción que articula trayectoria, juventud y nuevas perspectivas para el desarrollo institucional.

“La Fundación CRA tiene como objetivo promover la capacitación, el desarrollo de habilidades y la formación de jóvenes dirigentes rurales, con una mirada federal y un fuerte compromiso con la institucionalidad. En este sentido, la Fundación constituye un espacio estratégico para acompañar a las nuevas generaciones en su preparación para asumir responsabilidades dentro de las sociedades rurales, las confederaciones y las distintas instancias de representación gremial del sector agropecuario”, informó CRA.

Denise Sandoval, Milagros Correa y Jorge Rois, los integrantes de la nueva comisión directiva de la Fundación. FOTO: CRA

Representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), asumió la conducción de la Fundación el pasado 12 de octubre, tras la renovación de autoridades realizada durante la reunión del Consejo Directivo de CRA.

“La designación representa un reconocimiento a la participación de Santa Cruz en el ámbito rural nacional y una oportunidad para fortalecer la presencia de la Patagonia en la formación de futuros dirigentes agropecuarios”, informó la Federación de Instituciones Agropecuarias.

César Guatti en su paso por la Cámara de Diputados de la Nación junto a otros dirigentes de CRA. FOTOS: CRA

Su reciente paso por Diputados

El dirigente rural santacruceño representó recientemente a la CRA en las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, expuso en representación de la institución para manifestar el respaldo al proyecto de ley sobre Vandalismo Rural y solicitar que el Congreso avance con su tratamiento y aprobación.

Sostuvo que el debate “no se refiere solamente a bienes, penas o estadísticas, sino que tiene nombres, rostros y familias“, y recordó los asesinatos de los productores Melchor Baltazar Díaz, ocurrido este año en Corrientes, y Rodolfo “Rudy” Weber, asesinado en Misiones en 2020. “Cambiaron la provincia, las víctimas y la modalidad concreta, pero no cambió el elemento inicial: delincuentes que ingresaron clandestinamente a establecimientos rurales aprovechando el aislamiento y las dificultades de respuesta”, afirmó.

Explicó que uno de los ejes centrales de la iniciativa es incorporar al Código Penal una figura específica para sancionar el ingreso deliberado y no autorizado a establecimientos rurales, entendiendo que muchas veces ese accionar constituye el primer paso de delitos más graves como robos, faena clandestina, daños o agresiones contra quienes viven y trabajan en el campo.