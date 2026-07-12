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Luego del feriado por el Día de la Independencia, celebrado el pasado 9 de julio, muchos argentinos ya comenzaron a consultar el calendario para conocer cuándo será la próxima jornada de descanso.

El próximo feriado confirmado de 2026 será el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al ubicarse al inicio de la semana, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días.

Cuándo será el próximo fin de semana largo de 2026

El feriado del 17 de agosto es una fecha trasladable, pero el Gobierno nacional resolvió mantenerlo en su día original. De esta manera, el próximo descanso extendido será desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

La fecha recuerda el fallecimiento de José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850. El Libertador es reconocido como una de las figuras fundamentales de la independencia sudamericana por su liderazgo en la creación del Ejército de los Andes y las campañas militares que permitieron la emancipación de Argentina, Chile y Perú.

Entre sus principales acontecimientos históricos se destacan la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo en 1812, el histórico Cruce de los Andes en 1817, la Batalla de Chacabuco y la campaña libertadora del Perú.

Todos los feriados que quedan en 2026

El calendario oficial todavía contempla varias fechas de descanso durante la segunda mitad del año:

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).

Lunes 7 de diciembre: día no laborable.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Cuáles son los próximos fines de semana largos de 2026

Además del feriado de agosto, el calendario nacional tendrá otros períodos de descanso prolongado:

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre.

Con estos feriados confirmados, los argentinos todavía tendrán varias oportunidades para planificar viajes, escapadas y actividades familiares antes del cierre del año.