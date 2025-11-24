Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 24 de noviembre falleció, a la edad de 84 años, el exintendente de Berazategui, Juan José Mussi, cuya trayectoria política se extendió por más de cinco décadas y se convirtió en uno de los principales referentes del peronismo en el conurbano bonaerense.

Fue elegido intendente por primera vez en 1987, reelecto en 1991. A nivel provincial y nacional, su carrera también fue intensa: en 1994 fue convencional constituyente por el Partido Justicialista, mientras que entre 1994 y 1999 se desempeñó como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

A través de las redes sociales, la senadora Alicia Kirchner (Unión por la Patria) se refirió al dirigente peronista. “Despedimos a quien trabajó con amor toda su vida por Berazategui, Juan José Mussi, un gran compañero que sin dudas dejó huella de entrega militante en todos nosotros. Abrazo fuerte a su familia”, manifestó.

Unas horas antes, una de los mensajes más destacados fue el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le dedicó un sentido mensaje de despedida en X (ex Twitter). “Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, escribió la exmandataria.

Pese a su estado de salud delicado, en el último tiempo Mussi participó del aniversario del Diario La Palabra de Berazateguí y del intenso calendario electoral que lo encontró debilitado pero aún presente. Diez días antes de su fallecimiento, estuvo presente en la entrega de anteojos a vecinos sin cobertura médica.