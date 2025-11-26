Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El certamen, válido para el ranking de la Federación Regional de Golf del Sur, reunió a jugadoras y jugadores de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En ese contexto, el Río Gallegos Golf Club (RGGC) viajó con una delegación integrada por Mario Paradelo, Agustín Paradelo, Omar Becerra, Mauricio Guaita, Jerónimo Lovino y Javier Morales. A ellos se sumaron los socios del RGGC residentes en El Calafate: Matías Zamora, Néstor Aldauc, José Botello y Daniel Albornoz, quienes también defendieron los colores del club en sus respectivas categorías.

En cancha, la delegación riogalleguense junto a la calafateña del RGGC.

El gran destaque individual llegó de la mano de Agustín Paradelo, que se consagró campeón neto de la categoría 8–11,9, con un total de 141 golpes y un promedio de 70,5 golpes por vuelta. Ese rendimiento le permitió, además, ubicarse cuarto en la categoría Scratch C, con 159 golpes gross, consolidando una actuación de alto nivel en un field muy competitivo.

En la categoría 12–18,9, el aporte de los jugadores vinculados a El Calafate también fue clave. El calafateño José Botello se subió al podio con un tercer puesto neto, gracias a sus 139 golpes en las tres rondas. Muy cerca terminó Matías Zamora, cuarto con 141 golpes, mientras que Néstor Aldauc se ubicó sexto con 142. Más atrás aparecieron Mario Paradelo, décimo con 144 golpes, y Javier Morales, 15° con 148, todos dentro de una categoría numerosa y pareja, donde las diferencias se definieron por detalles.

En los hándicaps más altos, la bandera del RGGC también dijo presente. En la categoría 29–54, Omar Becerra finalizó en el puesto 15, con 159 golpes netos y un promedio de 79,5, mientras que Mauricio Guaita cerró su participación en el puesto 18, con 164 golpes. En la exigente franja 19–28,9, el riogalleguense Jerónimo Lovino completó su tarjeta en el puesto 35, con 165 golpes netos, dentro de un listado que superó ampliamente la treintena de competidores.

El fin de semana dejó, además, un punto alto para los representantes de Santa Cruz en los desafíos especiales. En el marco del Vaca Muerta Challenge, disputado en Los Canales, Jerónimo Lovino se adjudicó el premio al Best Drive, mientras que Agustín Paradelo se quedó con el reconocimiento al Mejor Approach de la jornada, ratificando la calidad de sus golpes desde el tee y en el juego de aproximación.

Para el Río Gallegos Golf Club, la experiencia en el Desafío Valle significó mucho más que un viaje competitivo. Fue la oportunidad de medir su nivel en canchas de referencia del Alto Valle, compartir ronda a ronda con golfistas de toda la región y consolidar el trabajo que se viene realizando en el campo Eduardo “Lalo” Harris, donde semana a semana se impulsa el crecimiento del deporte.

Con un campeón de categoría, varios puestos de podio y actuaciones destacadas en los desafíos especiales, la delegación santacruceña regresó a casa con resultados concretos y, sobre todo, con la sensación de que el golf de Río Gallegos está a la altura del desafío regional.