La Patagonia volvió a subir al podio grande del patinaje artístico argentino. Nikolas Imanol Arbaizar Maiza, joven representante de Puerto San Julián, se consagró campeón nacional en la Copa Ernesto González Molina disputada en Santa Fe, uno de los certámenes más convocantes y exigentes del calendario federal.

Podio para Puerto San Julián.

El certamen reunió a más de 1.400 patinadores en el CEF N.° 29, con la organización de la Confederación Argentina de Patinaje y la presencia de 30 delegaciones y 31 federaciones. En ese marco multitudinario y con jornadas maratónicas, Nikolas completó una actuación de alto voltaje técnico y emocional, superando filtros y fases en un cuadro repleto de aspirantes.

Con el trofeo nacional en la mano, el horizonte invita a pensar en nuevas metas —sean circuitos federativos, selectivos o compromisos de alcance internacional—, pero el presente merece su propio aplauso. Puerto San Julián y Santa Cruz celebran a un campeón argentino que, en una de las citas más grandes del país, hizo valer su preparación y escribió una página que quedará en la memoria del patinaje provincial.