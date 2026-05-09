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En una de las competencias más destacadas del calendario nacional, donde se reúnen los mejores atletas juveniles del país, el velocista oriundo de Río Gallegos Santiago Guidetti logró la primera posición en la prueba de 100 metros con un tiempo de 10.69″.

La importancia del resultado obtenido por el atleta santacruceño resalta aún más teniendo en cuenta que este certamen es decisivo para conformar el equipo argentino que participará en el Primer Campeonato Iberoamericano U20 en Lima, Perú, el cual servirá para que los atletas intentes alcanzar las marcas mínimas para clasificar al Campeonato Mundial U20 en Eugene, ciudad ubicada en Oregón, Estados Unidos.

Este domingo volverá a competir en la prueba de 200 metros.

El torneo, organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) contó con la participación de equipos de veinte provincias, integrados por más de 400 atletas con proyección internacional.

Este domingo a las 11:30 horas Santiago Guidetti volverá a tener acción en la prueba de 200 metros. Las pruebas, que se desarrollan de 9 a 18 horas, se pueden seguir en vivo a través de cada-atletismo.org.