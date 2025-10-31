Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche de Halloween no solo es sinónimo de disfraces, calabazas y fiestas. También se considera un momento en el que las energías del universo se renuevan, por lo que es ideal para realizar rituales que promuevan el bienestar, la abundancia y la prosperidad.

Cada año, el 31 de octubre es una fecha marcada por la tradición y la magia. En distintas partes del mundo, muchas personas aprovechan este día para hacer una pausa, reflexionar sobre sus deseos y pedir que las malas vibras se alejen de su vida. Entre las diversas prácticas que existen, una de las más populares es el ritual del cuenco de la abundancia, que combina elementos naturales con una intención clara de renovación.

Qué necesitás para hacer el ritual de Halloween

Para realizar este ritual, se recomienda preparar los siguientes elementos:

Un cuenco de cerámica.

Siete granos de arroz, símbolo de la abundancia.

Avena, que representa el alimento y la nutrición.

Brotes de alfalfa, vinculados con el crecimiento y la prosperidad.

Carbón vegetal, que actúa como purificador de las malas energías.

Estos ingredientes, según la tradición, representan los tres pilares del bienestar: el fuego que transforma, el alimento que nutre y la vida que crece.

Paso a paso: cómo hacer el ritual

Colocá en el cuenco los siete granos de arroz, la avena y los brotes de alfalfa.

Encendé el carbón vegetal y agregalo al cuenco junto con los demás ingredientes.

Cuando empieces a sentir el olor ahumado, cerrá los ojos y pedí por la prosperidad y el bienestar de tu familia.

Mientras el humo se eleva, visualizá tus deseos y pedí que las malas vibras se alejen.

Este ritual debe realizarse durante la noche de Halloween, momento en el que las energías están más activas y la renovación alcanza su punto máximo.

Un momento para dejar atrás lo negativo

De acuerdo con las creencias populares, realizar este ritual el 31 de octubre no solo ayuda a atraer prosperidad, sino también a liberar lo que ya no sirve. El fuego del carbón simboliza la transformación, mientras que los granos y brotes representan la fertilidad y el crecimiento.

La combinación de estos elementos naturales tiene un valor simbólico profundo: se busca cerrar ciclos, limpiar el ambiente y atraer nuevas oportunidades para el futuro.

Halloween, entre la diversión y la renovación

Aunque para muchos Halloween es una celebración de disfraces, dulces y películas de terror, para otros se trata de una fecha espiritual que invita a reflexionar sobre la energía que se quiere atraer.

El ritual de abundancia de Halloween se presenta como una alternativa sencilla y simbólica para quienes buscan empezar un nuevo ciclo con energía positiva, prosperidad y esperanza.