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Juan Obando viajó desde Santa Cruz para presenciar y cubrir de primera mano cada instancia del recorrido papal en la Ciudad de Buenos Aires. Tras arribar esta madrugada desde Río Gallegos, recorrió las zonas de mayor concentración de fieles, tuvo la oportunidad de saludar al arzobispo porteño Jorge García Cuerva y ofreció recomendaciones clave para quienes busquen ingresar a las celebraciones masivas de este lunes.

“Estoy muy emocionado, jamás pensé vivir un momento así“, confesó Obando al describir el clima de fe que se percibe en las calles de la capital tras la llegada del Santo Padre.

En una serie de publicaciones compartidas a través de sus redes sociales (@cili.obando), mostró el amplio despliegue en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Monumento a los Españoles (en el cruce de las avenidas Sarmiento y Santa Fe), señalado como uno de los accesos principales para los eventos programados.

Tapa de La Opinión Austral del domingo 8 de noviembre de 2026 llega el Papa León XIV a la argentina

Así estaba la Ciudad

“En Casa Rosada está todo cortado y hay mucha gente. El Papa ya está en la Argentina y la gira arranca acá en el microcentro“, reportó sobre el impacto del operativo de seguridad en la zona bancaria y gubernamental.

Pensando en la primera gran misa de este lunes, el santacruceño aconsejó a los asistentes tomar precauciones con los tiempos de traslado y la circulación peatonal: “Mañana la primera misa tiene todo cerrado, así que los que vienen tienen que salir con mucho tiempo, varias horas antes, por más que tengan una invitación especial. Hay muchas cuadras cerradas, así que se camina mucho“.