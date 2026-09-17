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El Senado dio media sanción por amplia mayoría al proyecto de reforma de la ley de biocombustibles, que establece un incremento en los cortes obligatorios de bioetanol, del 12% al 15%, y de biodiésel, del 7% al 10%. Las nuevas proporciones comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la norma.

La iniciativa obtuvo 41 votos a favor y 25 en contra, por lo que será girada a la Cámara de Diputados para su revisión. El proyecto contó con el respaldo de La Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones y la mayoría de la UCR. También acompañó el senador tucumano y exgobernador Juan Manzur.

En contra se pronunciaron el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad. El debate pudo avanzar luego de que se destrabaran las diferencias en torno a la participación de las pymes productoras de biodiésel. Los bloques libertarios y sus aliados acordaron modificaciones al texto original.

Las pequeñas y medianas empresas buscaban conservar el 7,5% de participación en el mercado, mientras que la propuesta inicial establecía una reducción progresiva de esa cuota hasta su eliminación en 2031.

Con los cambios incorporados, las empresas no integradas tendrán garantizado un piso mínimo del mercado. Desde el 1° de enero de 2031 y hasta 2036, esa participación será del 4%.

Debate en el Senado

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royon, indicó que este “dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.

Y agregó: “No solo aumenta los cortes del bioetanol y del biodiesel, sino que también regula cómo se abastecen esos cortes y cómo se comercializan estos productos, es decir, cómo se garantiza una transición ordenada”.

Royon destacó que “en el caso del biodiesel se establece un período de transición hasta el año 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta; es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector”.

La senadora de Independencia, Beatriz Avila, apoyó “elevar al 15% el corte obligatorio de biocombustibles y votar favorablemente la ley por su impacto positivo en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional”.

A propósito, manifestó: “Esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías. En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia”.

Dijo que la reforma “no solo permitirá el incremento en los cortes obligatorios, sino también en la reducción de las emisiones, en la mejor calidad de los combustibles, en la innovación y la tecnología, y, por supuesto, si es favorable en términos de precios y la economía regional”.

Por su parte, el exgobernador tucumano, Juan Manzur, respaldó la reforma de la ley de biocombustibles y remarcó que “esta Ley lo que hace es poner la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada”.

Afirmó que esta iniciativa “va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán” y subrayó que la sanción de la Ley “impactará en forma positiva en los pequeños productores de la región”.

La senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, señaló: “Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles. Esa es la Argentina que queremos. Gracias a la decisión de la provincia hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol”.

El senador peronista Fernando Salino mostró reparos sobre algunos aspectos del dictamen de mayoría al considerar que “hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían de ser contenidas en la propia ley”.

A su vez, la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moises, expresó: “Votaré hoy esta Ley de Biocombustibles, una ley que trabajé siempre porque vengo de San Pedro, rodeada de cañaverales”.

Adelantó que, al momento de la votación, pensaría “en Jujuy, en los productores y en cada familia cuando escucha la sirena del ingenio, que significa trabajo”.

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