El Senado debate el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la regulación de los DNU Tras conseguir quórum, la oposición lleva adelante el debate sobre el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, generando expectativa sobre el tratamiento de una norma clave para personas con discapacidad.

Con 39 senadores presentes, 33 ausentes y 15 aún no identificados, la oposición logró reunir los votos necesarios para constituir el quórum y quedó habilitado el inicio formal de la sesión en la que se tratará el rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad y el proyecto de modificación del régimen legal de los DNU.

La sesión en el Senado comenzó con las cuestiones de privilegio, que apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Legisladores cuestionaron lo que definieron como un “ataque” a periodistas y medios de comunicación que difundieron los audios en los que se denuncian supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los senadores remarcaron que las declaraciones de Bullrich buscaban desacreditar la investigación periodística y consideraron que representaron un intento de amedrentamiento hacia la prensa.

¿Cuántos votos necesita la oposición para concretar el rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad?

La oposición tiene garantizada la mayoría de 37 legisladores para abrir una sesión en el Senado. El desafío es lograr los dos tercios del Cuerpo para avanzar con el tratamiento de iniciativas que no cumplieron los siete días reglamentarios desde que se dictaminaron en las comisiones. O bien, que necesitan de mayorías especiales para su aprobación.

Es el caso del rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Constitución establece que el Congreso puede insistir con la sanción de una ley, rechazando un veto, pero deberá contar entonces con la mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara legislativa. Con esa mayoría insistió Diputados la semana pasada. Y lo mismo deberá ocurrir en el Senado para que, eventualmente, el veto del presidente Javier Milei caiga definitivamente.

A los 34 legisladores de Unión por la Patria se sumarán varios senadores de la UCR, como Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad, entre otros. También Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez, del PRO, legisladores provinciales como Mónica Silva (Río Negro), José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), y Alejandra Vigo (Córdoba).