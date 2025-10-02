Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Senado de la Nación sesionó este jueves para rechazar los vetos presidenciales a dos proyectos claves: la actualización del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, con especial atención al Hospital Garrahan. Ambas normas, consideradas sensibles para la educación y la salud públicas, habían sido bloqueadas por el Ejecutivo debido a su posible impacto fiscal.
Al momento de la votación de la Emergencia Pediátrica, de manera afirmativa votaron 59, de manera negativa 7 y 3 por la abstención. Mientras que en el Financiamiento universitario, por la afirmativa votaron 58, por la negativa 7 y 4 por la abstención. En cuanto al voto de los senadores santacruceños, tanto Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana), como Natalia Gadano y José María Carambia (Por Santa Cruz) lo hicieron por la afirmativa, es decir, en contra de los vetos del presidente Javier Milei.
Deben promulgarse
Como los vetos ya pasaron por Diputados, su rechazo en el Senado dejaría sin efecto las decisiones del Ejecutivo, devolviendo plena vigencia a ambas leyes. Fuentes legislativas anticipan que la Casa Rosada deberá promulgar las normas, sumando otra derrota política para el Gobierno.
A fines de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos con amplio respaldo: el financiamiento universitario, que recompondría los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas a niveles de diciembre de 2023 según el índice de inflación del Indec, logró 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.
Por su parte, la emergencia pediátrica, que prevé la asignación prioritaria de recursos para insumos, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas, infraestructura y personal esencial en atención pediátrica, obtuvo 62 votos afirmativos y 8 negativos.
En Diputados, los vetos fueron ampliamente rechazados: 181 a 60 en el caso de la emergencia pediátrica y 174 a 62 para el financiamiento universitario.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario