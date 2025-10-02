Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Senado de la Nación sesionó este jueves para rechazar los vetos presidenciales a dos proyectos claves: la actualización del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, con especial atención al Hospital Garrahan. Ambas normas, consideradas sensibles para la educación y la salud públicas, habían sido bloqueadas por el Ejecutivo debido a su posible impacto fiscal.

José Mayans, senador nacional de Unidad Ciudadana.

Al momento de la votación de la Emergencia Pediátrica, de manera afirmativa votaron 59, de manera negativa 7 y 3 por la abstención. Mientras que en el Financiamiento universitario, por la afirmativa votaron 58, por la negativa 7 y 4 por la abstención. En cuanto al voto de los senadores santacruceños, tanto Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana), como Natalia Gadano y José María Carambia (Por Santa Cruz) lo hicieron por la afirmativa, es decir, en contra de los vetos del presidente Javier Milei.

Los senadores santacruceños Alicia Kirchner (UxP), José María Carambia (Por Santa Cruz) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz). Todos votaron en contra de los vetos de Milei.

Deben promulgarse

Como los vetos ya pasaron por Diputados, su rechazo en el Senado dejaría sin efecto las decisiones del Ejecutivo, devolviendo plena vigencia a ambas leyes. Fuentes legislativas anticipan que la Casa Rosada deberá promulgar las normas, sumando otra derrota política para el Gobierno.

Así votaron los senadores por el financiamiento a las universidades.

A fines de agosto, la Cámara alta había aprobado ambos proyectos con amplio respaldo: el financiamiento universitario, que recompondría los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas a niveles de diciembre de 2023 según el índice de inflación del Indec, logró 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

Ezequiel Atauche, senador de La Libertad Avanza.

Por su parte, la emergencia pediátrica, que prevé la asignación prioritaria de recursos para insumos, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas, infraestructura y personal esencial en atención pediátrica, obtuvo 62 votos afirmativos y 8 negativos.

De esta forma votaron por la emergencia pediátrica que influye directamente en el Hospital Garrahan.

En Diputados, los vetos fueron ampliamente rechazados: 181 a 60 en el caso de la emergencia pediátrica y 174 a 62 para el financiamiento universitario.