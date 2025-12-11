Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializó la alerta sanitaria por sarna ovina en siete departamentos de la provincia de Chubut, luego de identificar focos que no respondieron a los tratamientos tradicionales. La medida se formalizó a través de la Resolución 939/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio.

La alerta regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 para los departamentos de Gastre, Telsen, Cushamen, Languiñeo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman.

El SENASA detalló que, tras la detección de focos emergentes en zonas previamente libres, las pruebas oficiales demostraron que los productos veterinarios inyectables a base de lactonas macrocíclicas no lograron erradicar la enfermedad en la totalidad de los animales tratados. Por el contrario, los baños por inmersión con productos aprobados mostraron mayor eficacia para detener la propagación.

La resolución también refuerza la obligación de denunciar casos de sarna ovina, alcanzando a autoridades, veterinarios, productores, transportistas y a toda persona vinculada a la actividad. El incumplimiento está sujeto a las sanciones previstas en la Ley 27.233.

En cuanto al movimiento de hacienda, los traslados de ovinos y sus productos desde zonas en alerta hacia áreas libres quedarán sujetos a una estricta evaluación sanitaria. Para autorizar el movimiento, se deberá cumplir con un tratamiento preventivo de dos baños por inmersión con intervalo de 10 a 12 días, presentar certificado de inspección sanitaria oficial y completar un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento de destino.